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Ученые выяснили, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом

Как регулярный секс влияет на здоровье

сегодня, 21:55
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

В современном мире, где интимность часто обсуждается открыто, многие пары задаются вопросом: какая частота сексуальных контактов "нормальная"? Существует ли оптимальное количество раз в неделю для поддержания здоровья и счастья в отношениях?

Ученые выяснили, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом

Сексуальная активность. Иллюстративное фото

Частота секса: что говорят исследования

Согласно исследованию, пары, занимающиеся сексом раз в неделю, сообщают о самом высоком уровне удовлетворенности в отношениях.

Другое исследование выявило, что средняя частота сексуальных контактов среди пар составляет примерно один раз в неделю. Однако это число может изменяться в зависимости от возраста, длительности отношений и индивидуальных обстоятельств.

Регулярная сексуальная активность имеет многочисленные преимущества для здоровья. Исследование, опубликованное MedicineNet, показало, что люди, занимающиеся сексом по крайней мере раз в неделю, имеют более высокий уровень иммуноглобулина A — антитела, которое помогает бороться с инфекциями.

Кроме того, регулярный секс способствует снижению уровня стресса и улучшению настроения благодаря высвобождению гормонов "счастья" — окситоцина и эндорфинов. Это также может улучшить сон и укрепить эмоциональную связь между партнерами.

Несмотря на статистические данные, важно помнить, что каждая пара уникальна. Факторы, такие как стресс, здоровье, наличие детей и рабочий график, могут влиять на желание и возможность заниматься сексом.

Следовательно, нет универсального "нормального" количества сексуальных контактов в неделю. Хотя исследования указывают на один раз в неделю как среднее значение, важнейшим является удовлетворение обоих партнеров и качество интимных отношений.

Напомним: портал "Комментарии" писал, до какого возраста люди занимаются сексом.



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