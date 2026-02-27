Порноиндустрия оказалась на пороге масштабных перемен. Наряду с жестким регулированием и падением рекламных доходов ключевым фактором кризиса стал контент, созданный нейросетями. Как сообщает шведская газета Svenska Dagbladet, ИИ-эротика стремительно захватывает рынок, снижая рентабельность таких гигантов, как Pornhub.

Эпоха Pornhub под угрозой: искусственный интеллект обрушивает доходы гигантов порноиндустрии

Несмотря на то, что общий годовой доход отрасли оценивается в 100 миллиардов долларов, исследователи уверены: традиционные модели исчерпывают себя. Джанлука Дельфино из Стокгольмской школы экономики (SSE) считает, что хотя секс-роботы вряд ли полностью заменят актеров, доходность рекламных площадок падает.

"ИИ не заберет все рабочие места, но предложит новые инструменты и источники дохода", — отметил Дельфино в комментарии изданию.

По оценкам отрасли, рынок коммерческого секс-контента с поддержкой ИИ уже достиг оборота в 2,5 млрд долларов, и к 2030 году прогнозируется ежегодный рост более чем на 7%. В то же время, такие платформы как OnlyFans оказываются более устойчивыми к конкуренции, поскольку делают ставку не на рекламу, а на подписки и иллюзию личного общения.

Профессор Ребекка Франко из Утрехтского университета объясняет, что секс-работницы активно используют технологии для содержания аудитории:

"Секс-работницы пытаются, как и все остальные, адаптироваться к новым технологиям. ИИ прежде всего используется для создания вроде бы аутентичных отношений между исполнителями и клиентами".

В настоящее время наблюдается изменение стратегии: авторы используют Pornhub только в качестве бесплатной витрины для привлечения трафика на собственные страницы. Это вынуждает старые платформы срочно пересматривать свои подходы к выживанию в цифровую эпоху.

