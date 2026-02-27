Порноіндустрія опинилася на порозі масштабних змін. Поруч із жорстким регулюванням та падінням рекламних доходів, ключовим фактором кризи став контент, створений нейромережами. Як повідомляє шведська газета Svenska Dagbladet, ШІ-еротика стрімко захоплює ринок, знижуючи рентабельність таких гігантів, як Pornhub.

Епоха Pornhub під загрозою: штучний інтелект обвалює прибутки гігантів порноіндустрії

Попри те, що загальний річний дохід галузі оцінюється у 100 мільярдів доларів, дослідники впевнені: традиційні моделі вичерпують себе. Джанлука Дельфіно зі Стокгольмської школи економіки (SSE) вважає, що хоча секс-роботи навряд чи повністю замінять акторів, прибутковість рекламних майданчиків падає.

"ШІ не забере всі робочі місця, але запропонує нові інструменти та джерела доходу", — зазначив Дельфіно у коментарі виданню.

За оцінками галузі, ринок комерційного секс-контенту з підтримкою ШІ вже досяг обороту у 2,5 млрд доларів, і до 2030 року прогнозується щорічне зростання на понад 7%. Водночас такі платформи як OnlyFans виявляються більш стійкими до конкуренції, оскільки роблять ставку не на рекламу, а на підписки та ілюзію особистого спілкування.

Професор Ребекка Франко з Утрехтського університету пояснює, що секс-працівниці активно використовують технології для утримання аудиторії:

"Секс-працівниці намагаються — як і всі інші — адаптуватися до нових технологій. ІІ насамперед використовується для створення начебто автентичних стосунків між виконавицями та клієнтами".

Наразі спостерігається зміна стратегії: автори використовують Pornhub лише як безкоштовну вітрину для залучення трафіку на власні сторінки. Це змушує старі платформи терміново переглядати свої підходи до виживання в цифрову епоху.

