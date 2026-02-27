Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Порноіндустрія опинилася на порозі масштабних змін. Поруч із жорстким регулюванням та падінням рекламних доходів, ключовим фактором кризи став контент, створений нейромережами. Як повідомляє шведська газета Svenska Dagbladet, ШІ-еротика стрімко захоплює ринок, знижуючи рентабельність таких гігантів, як Pornhub.
Епоха Pornhub під загрозою: штучний інтелект обвалює прибутки гігантів порноіндустрії
Попри те, що загальний річний дохід галузі оцінюється у 100 мільярдів доларів, дослідники впевнені: традиційні моделі вичерпують себе. Джанлука Дельфіно зі Стокгольмської школи економіки (SSE) вважає, що хоча секс-роботи навряд чи повністю замінять акторів, прибутковість рекламних майданчиків падає.
"ШІ не забере всі робочі місця, але запропонує нові інструменти та джерела доходу", — зазначив Дельфіно у коментарі виданню.
За оцінками галузі, ринок комерційного секс-контенту з підтримкою ШІ вже досяг обороту у 2,5 млрд доларів, і до 2030 року прогнозується щорічне зростання на понад 7%. Водночас такі платформи як OnlyFans виявляються більш стійкими до конкуренції, оскільки роблять ставку не на рекламу, а на підписки та ілюзію особистого спілкування.
Професор Ребекка Франко з Утрехтського університету пояснює, що секс-працівниці активно використовують технології для утримання аудиторії:
"Секс-працівниці намагаються — як і всі інші — адаптуватися до нових технологій. ІІ насамперед використовується для створення начебто автентичних стосунків між виконавицями та клієнтами".
Наразі спостерігається зміна стратегії: автори використовують Pornhub лише як безкоштовну вітрину для залучення трафіку на власні сторінки. Це змушує старі платформи терміново переглядати свої підходи до виживання в цифрову епоху.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що британська порноакторка Бонні Блу заявила про вагітність через кілька тижнів після участі в скандальному секс-челенджі з 400 чоловіками. Зірка фільмів для дорослих опублікувала відповідне відео у своєму YouTube-каналі під назвою "BONNIE BLUE PREGNANT".