Как выглядит идеальная грудь: ученые провели необычный эксперимент

Что делает женскую грудь визуально привлекательной? Ученые пытаются ответить на этот вопрос уже много лет, но единого мнения нет. Новое исследование снова проверило эстетические предпочтения и получило довольно конкретный результат.

Женщина в бюстгальтере. Фото: Pixabay

Какой вариант оказался фаворитом

В исследовании приняли участие 239 студентов-медиков. Им предложили оценить разные варианты пропорций верхней и нижней частей груди, а также расположения и размера сосков и ареол.

Самым популярным оказался вариант с примерно одинаковым объёмом верхней и нижней частей груди — его выбрали 61,1% участников. На втором месте оказался вариант 40/60 с большей наполненностью нижней части — его предпочли 28,9%. Только 10% выбрали соотношение 60/40.

Участники также чаще отдавали предпочтение центральному расположению сосков и небольшим соскам и ареолам. Значимых различий между ответами мужчин и женщин исследователи не обнаружили.

Единого идеала не существует

При этом называть полученный результат универсальным стандартом нельзя. Исследование проводилось среди конкретной группы студентов, поэтому его выводы не распространяются автоматически на всех людей.

Более того, предыдущие работы давали другие результаты. Исследование 2014 года с участием 1315 человек показало предпочтение пропорции 45/55, а работа 2022 года с 1049 участниками — 55/45.

Таким образом, ученые пока не нашли единственную "идеальную" форму женской груди. Новая работа лишь показывает, какой вариант оказался наиболее популярным среди ее участников. При этом разные исследования указывают, что симметрия и гармоничные пропорции действительно могут играть заметную роль в восприятии привлекательности.

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