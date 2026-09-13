Як виглядають ідеальні груди: вчені провели незвичайний експеримент

Що робить жіночі груди візуально привабливими? Науковці намагаються відповісти на це питання вже багато років, але єдиної думки немає. Нове дослідження знову перевірило естетичні уподобання та отримало досить конкретний результат.

Жіночі груди у бюстгальтері. Фото: Pixabay

Який варіант виявився фаворитом

У дослідженні взяли участь 239 студентів-медиків. Їм запропонували оцінити різні варіанти пропорцій верхньої та нижньої частин грудей, а також розташування та розміру сосків та ареол.

Найпопулярнішим виявився варіант із приблизно однаковим об’ємом верхньої та нижньої частин грудей — його обрали 61,1% учасників. На другому місці опинився варіант 40/60 з більшою наповненістю нижньої частини — йому віддали перевагу 28,9%. Лише 10% обрали співвідношення 60/40.

Учасники також частіше віддавали перевагу центральному розташуванню сосків та невеликим соскам та ареолам. Значних відмінностей між відповідями чоловіків та жінок дослідники не виявили.

Єдиного ідеалу не існує

При цьому називати отриманий результат універсальним стандартом не можна. Дослідження проводилося серед конкретної групи студентів, тому його висновки не поширюються автоматично на всіх людей.

Понад те, попередні роботи давали інші результати. Дослідження 2014 року за участю 1315 осіб показало перевагу пропорції 45/55, а робота 2022 року із 1049 учасниками – 55/45.

Таким чином, вчені поки не знайшли єдиної "ідеальної" форми жіночих грудей. Нова робота лише показує, який варіант виявився найпопулярнішим серед учасників. При цьому різні дослідження вказують, що симетрія та гармонійні пропорції справді можуть відігравати помітну роль у сприйнятті привабливості.

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