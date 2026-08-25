Секс по расписанию: когда интим стоит в Google-календаре между стоматологом и оплатой коммуналки

Повседневная рутина, рабочие дедлайны, бесконечные бытовые заботы и невовремя оплаченные коммунальные счета способны убить любую романтику. На определенном этапе долгих отношений пары замечают, что спонтанный интим исчезает, а на его место приходит странное чувство дистанции. Кажется, что любовь угасает, однако современные сексологи и семейные психологи удивляют общество неожиданным вердиктом: появление интима в личном органайзере рядом с визитом к врачу – признак зрелости и заботы, а вовсе не конец страсти.

Планер на столе. Фото: Pixabay

Чтобы понять, почему планирование близости становится новым трендом, следует обратить внимание на важные факты о психологии брака:

Исследования ведущих европейских институтов по психологии семьи показывают, что пары с большим стажем совместной жизни, которые сознательно выделяют время на интим в графике, сохраняют высокий уровень удовлетворенности браком на 40% дольше.

Напряженный график современных взрослых людей истощает организм так сильно, что без предварительной настройки и выделения свободного часа мозг просто не способен переключиться с рабочих задач на режим расслабления.

Планирование времени для двоих снимает психологическое напряжение и привычное чувство вины за то, что из-за усталости партнеры отдаляются друг от друга в водовороте бытовых обязанностей.

Семейные терапевты подчеркивают, что фиксация встречи в календаре создает здоровое ожидание и психологическую подготовку, благодаря чему качество и глубина эмоциональной связи в процессе существенно возрастают.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что психологи назвали 4 шага, которые помогут пережить семейный кризис.