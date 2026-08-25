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Секс за розкладом: коли інтим значиться в Google-календарі між стоматологом і сплатою комуналки

Довге життя у парі перетворюється на рутину, де спонтанність поступається місцем дедлайнам. Психологи пояснюють, чому календарний секс - це не вбивство пристрасті, а порятунок для стосунків.

25 серпня 2026, 14:01
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Сергій Кречмаровський

Повсякденна рутина, робочі дедлайни, нескінченні побутові клопоти та невчасна оплата комунальних рахунків здатні вбити будь-яку романтику. На певному етапі тривалих стосунків пари помічають, що спонтанний інтим зникає, а на його місце приходить дивне відчуття дистанції. Здається, що кохання згасає, проте сучасні сексологи та сімейні психологи дивують суспільство несподіваним вердиктом: поява інтиму в особистому органайзері поруч із візитом до лікаря — це ознака зрілості та турботи, а зовсім не кінець пристрасті.

Секс за розкладом: коли інтим значиться в Google-календарі між стоматологом і сплатою комуналки

Планер на столі. Фото: Pixabay

Щоб зрозуміти, чому планування близькості стає новим трендом, варто звернути увагу на важливі факти про психологію шлюбу:

  • Дослідження провідних європейських інститутів із психології сім'ї показують, що пари з великим стажем спільного життя, які свідомо виділяють час на інтим у графіку, зберігають високий рівень задоволеності шлюбом на 40% довше.

  • Напружений графік сучасних дорослих людей виснажує організм так сильно, що без попереднього налаштування та виділення вільної години мозок просто не здатний перемкнутися з робочих завдань на режим розслаблення.

  • Планування часу для двох знімає психологічне напруження та звичне почуття провини за те, що через втому партнери віддаляються одне від одного у вирі побутових обов'язків.

  • Сімейні терапевти наголошують, що фіксація зустрічі в календарі створює здорове очікування і психологічну підготовку, завдяки чому якість і глибина емоційного зв'язку під час процесу суттєво зростають.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що психологи назвали 4 кроки, які допоможуть пережити сімейну кризу.



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