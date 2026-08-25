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Секс утром вместо вечера: неожиданный совет для пар с низким либидо

Со временем быт, стресс и усталость способны полностью вытеснить интимную жизнь из отношений. Однако психологи подчеркивают: желание не всегда возникает само собой, и иногда достаточно просто изменить привычное расписание.

25 августа 2026, 10:01
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Сергій Кречмаровський

Низкое либидо и нехватка интима в отношениях – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие пары. Если причина кроется в физических или эмоциональных факторах, которыми можно управлять (например, стресс или усталость), существуют действенные способы разжечь желание заново.

Секс утром вместо вечера: неожиданный совет для пар с низким либидо

Утренняя близость и уют в спальне помогают укрепить отношения в паре. Фото: Pixabay

Вот 7 советов, которые помогут вам настроиться на секс:

  • Позаботьтесь о себе в первую очередь: трудно настроиться на близость, когда вы чувствуете истощение. Помогите организму через здоровое питание, регулярные физические упражнения, способные повысить либидо, и отказ от вредных привычек вроде курения или злоупотребления алкоголем.

  • Попробуйте новое: рутина и скука часто убивают интерес в долгосрочных отношениях. Разнообразьте интимную жизнь игрушками, ролевыми играми, сменой обстановки или даже поездкой в отель, предварительно укрепив эмоциональную связь с партнером.

  • Найдите время для секса: хотя планирование может казаться неромантичным, выделение специального времени в расписании гарантирует, что вы сможете уделить внимание друг другу и настроить разум и тело.

  • Управляйте своим стрессом: сильный стресс и недосыпание разрушают сексуальное желание. Медитация, дыхательные практики, регулярные тренировки и полноценный ночной сон помогут восстановить энергию для спальни.

  • Вспомните, что вас возбуждает: исследуйте собственные триггеры и делитесь ими с партнером. Это могут быть кокетливые текстовые сообщения в течение дня, секстинг или общий просмотр эротических материалов.

  • Побалуйте себя: мастурбация помогает снять напряжение и лучше понять собственное тело, а по желанию этот процесс можно разделить с партнером в комнате.

  • Измените свое расписание секса: если вы привыкли заниматься любовью только в конце изнуряющего дня, это может быть главной причиной отсутствия настроения из-за усталости. Попытайтесь найти время для утреннего секса в течение следующих нескольких недель.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, какие психологические шаги помогут парам преодолеть семейный кризис.



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Источник: https://www.verywellmind.com/tips-to-get-you-in-the-mood-for-sex-5210923
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