Секс утром вместо вечера: неожиданный совет для пар с низким либидо

Низкое либидо и нехватка интима в отношениях – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие пары. Если причина кроется в физических или эмоциональных факторах, которыми можно управлять (например, стресс или усталость), существуют действенные способы разжечь желание заново.

Утренняя близость и уют в спальне помогают укрепить отношения в паре. Фото: Pixabay

Вот 7 советов, которые помогут вам настроиться на секс:

Позаботьтесь о себе в первую очередь: трудно настроиться на близость, когда вы чувствуете истощение. Помогите организму через здоровое питание, регулярные физические упражнения, способные повысить либидо, и отказ от вредных привычек вроде курения или злоупотребления алкоголем.

Попробуйте новое: рутина и скука часто убивают интерес в долгосрочных отношениях. Разнообразьте интимную жизнь игрушками, ролевыми играми, сменой обстановки или даже поездкой в отель, предварительно укрепив эмоциональную связь с партнером.

Найдите время для секса: хотя планирование может казаться неромантичным, выделение специального времени в расписании гарантирует, что вы сможете уделить внимание друг другу и настроить разум и тело.

Управляйте своим стрессом: сильный стресс и недосыпание разрушают сексуальное желание. Медитация, дыхательные практики, регулярные тренировки и полноценный ночной сон помогут восстановить энергию для спальни.

Вспомните, что вас возбуждает: исследуйте собственные триггеры и делитесь ими с партнером. Это могут быть кокетливые текстовые сообщения в течение дня, секстинг или общий просмотр эротических материалов.

Побалуйте себя: мастурбация помогает снять напряжение и лучше понять собственное тело, а по желанию этот процесс можно разделить с партнером в комнате.

Измените свое расписание секса: если вы привыкли заниматься любовью только в конце изнуряющего дня, это может быть главной причиной отсутствия настроения из-за усталости. Попытайтесь найти время для утреннего секса в течение следующих нескольких недель.

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