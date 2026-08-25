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Секс вранці замість вечора: несподівана порада для пар з низьким лібідо

З часом побут, стрес і втома здатні повністю витіснити інтимне життя з відносин. Проте психологи наголошують: бажання не завжди виникає само собою, і іноді достатньо просто змінити звичний розклад.

25 серпня 2026, 10:01
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Сергій Кречмаровський

Низьке лібідо та брак інтиму у стосунках — поширена проблема, з якою стикаються багато пар. Якщо причина криється у фізичних чи емоційних факторах, якими можна керувати (наприклад, стрес чи втома), існують дієві способи розпалити бажання наново.

Секс вранці замість вечора: несподівана порада для пар з низьким лібідо

Ранкова близькість та затишок у спальні допомагають зміцнити стосунки в парі. Фото: Pixabay

Ось 7 порад, які допоможуть вам налаштуватися на секс:

  • Подбайте про себе в першу чергу: важко налаштуватися на близькість, коли ви відчуваєте виснаження. Допоможіть організму через здорове харчування, регулярні фізичні вправи, які здатні підвищити лібідо, та відмову від шкідливих звичок на кшталт куріння чи зловживання алкоголем.

  • Спробуйте нове: рутина та нудьга часто вбивають інтерес у довготривалих стосунках. Урізноманітніть інтимне життя іграшками, рольовими іграми, зміною обстановки або навіть поїздкою в готель, попередньо зміцнивши емоційний зв'язок із партнером.

  • Знайдіть час для сексу: хоча планування може здаватися неромантичним, виділення спеціального часу в розкладі гарантує, що ви зможете приділити увагу один одному та налаштувати розум і тіло.

  • Керуйте своїм стресом: сильний стрес та недосипання руйнують сексуальне бажання. Медитація, дихальні практики, регулярні тренування та повноцінний нічний сон допоможуть відновити енергію для спальні.

  • Згадайте, що вас збуджує: досліджуйте власні тригери та діліться ними з партнером. Це можуть бути кокетливі текстові повідомлення протягом дня, секстинг або спільний перегляд еротичних матеріалів.

  • Потіште себе: мастурбація допомагає зняти напругу та краще зрозуміти власне тіло, а за бажанням цей процес можна розділити і з партнером у кімнаті.

  • Змініть свій розклад сексу: якщо ви звикли займатися коханням лише наприкінці виснажливого дня, це може бути головною причиною відсутності настрою через втому. Спробуйте натомість знайти час для ранкового сексу протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, які психологічні кроки допоможуть парам подолати сімейну кризу.



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Джерело: https://www.verywellmind.com/tips-to-get-you-in-the-mood-for-sex-5210923
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