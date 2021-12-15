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Pornhub опубликовал статистику за 2021 год: какое порно ищут украинцы

На одном из популярнейших порносайтов в мире рассказали, что чаще всего смотрят и ищут украинцы на сайте для взрослых

сегодня, 19:01
Автор:

Денис Подставной
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Порносайт Pornhub представил свежую статистику, в которой показал, какие видео более популярны среди украинцев, по каким ключевым словам чаще всего ищут ролики на сайте и кто оказался в топе порноактрис. 

Pornhub опубликовал статистику за 2021 год: какое порно ищут украинцы

Фото из открытых источников

Согласно данным сайта, жители Украины, переходя на Pornhub, чаще всего вписывают в поисковую строку слово "секс". На втором месте по популярности оказался запрос "русское домашнее". 

Вот так выглядит ТОП-5 самых популярных запросов украинцев на Pornhub: 

1. "Секс";

2. "Русское домашнее";

3. "Лесби";

4. "Аниме";

5. "БДСМ".

По сравнению с остальным миром, украинские посетители на 728% чаще просматривают категорию "Русское порно", на 157% чаще смотрят видео категории "Фистинг" и на 112% чаще смотрят видеоролики из раздела "Вечеринки".

Самой популярной из порнозвезд оказалась американская порноактриса Лана Роудс. Второе место по популярности заняла российская порноактриса, вебкам-модель, эротическая фотомодель и ютубер Ева Эльфи. На третьем месте — американская порноактриса родом из Ливана Миа Халифа. 

Pornhub опубликовал статистику за 2021 год: какое порно ищут украинцы - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие видеоигры пользователи оценили выше всего в 2021 годуНа первой строчке рейтинга оказалось дополнение Endwalker к Final Fantasy XIV (многопользовательская сетевая игра вышедшая в 2010 году).

Также издание "Комментарии" информировало о том, что на просторах интернета было найдено опасное приложение для создания дипфейк-порно. Пользователям предлагают создать порноролик с применением дипфейк-технологий, загрузив любую фотографию. Подробнее читайте в нашей статье


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Источник: https://www.pornhub.com/insights/yir-2021#top-20-countries
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