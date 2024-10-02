Британская актриса фильмов для взрослых за неделю переспала с более чем сотней студентов и их родителями

25-летняя британка Бонни Блу с начала 2024 года уже имела интимные отношения с 200 партнерами. Девушка снимается в фильмах для взрослых и параллельно продолжает искать свою любовь. В этом году белокурая красавица попала в заголовки мировых СМИ благодаря своим шокирующим поступкам, включая каникулы в Канкуне, где в течение трех недель она имела интимные отношения со 122 студентами американских колледжей. Там же она дала обещание, что вернется в Британию и переспит с наибольшим количеством первокурсников.

Бонни Блу

Как сообщает Daily Star, девушка свое обещание выполнила. Она быстро побила собственные рекорды, переспав со 137 ребятами за первые семь дней. Британка только за один день переспала с 37 студентами, в том числе с 23 за одну "сессию".

Позже порноактриса отправилась со своей "миссией" в Кембридж на день, где, по ее словам, она встретилась с 24 ребятами. Она сказала: "Это был идеальный баланс и родителей, и мужчин. Самая большая группа была восемь".

После своего секс-марафона Бонни сообщила, что взяла небольшой тайм-аут, прежде чем снова приступит к экспериментам. По ее словам, дальше она намерена заниматься сексом со студентами и их родителями в Лондоне.

Как отмечает издание, дерзкие проделки Бонни дают студентам, родителям и мужчинам возможность переспать с молодой порнозвездой, которая создает контент, который прекрасно продается на такой платформе для взрослых как Brazzers.

При этом Бонни твердо верит в создание реалистического контента с настоящими ребятами, и все, что она просит в ответ, это позволить ей снять видео, чтобы она могла загрузить его на свой канал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Англии пара занялась на борту самолета сексом.



