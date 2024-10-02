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Британская актриса фильмов для взрослых за неделю переспала с более чем сотней студентов и их родителями

Британка дала обещание, что переспит с как можно большим количеством первокурсников, и выполнила его

2 октября 2024, 18:59 comments1919
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Ткачик Олеся

25-летняя британка Бонни Блу с начала 2024 года уже имела интимные отношения с 200 партнерами. Девушка снимается в фильмах для взрослых и параллельно продолжает искать свою любовь. В этом году белокурая красавица попала в заголовки мировых СМИ благодаря своим шокирующим поступкам, включая каникулы в Канкуне, где в течение трех недель она имела интимные отношения со 122 студентами американских колледжей. Там же она дала обещание, что вернется в Британию и переспит с наибольшим количеством первокурсников.

Британская актриса фильмов для взрослых за неделю переспала с более чем сотней студентов и их родителями

Бонни Блу

Как сообщает Daily Star, девушка свое обещание выполнила. Она быстро побила собственные рекорды, переспав со 137 ребятами за первые семь дней. Британка только за один день переспала с 37 студентами, в том числе с 23 за одну "сессию".

Позже порноактриса отправилась со своей "миссией" в Кембридж на день, где, по ее словам, она встретилась с 24 ребятами. Она сказала: "Это был идеальный баланс и родителей, и мужчин. Самая большая группа была восемь".

После своего секс-марафона Бонни сообщила, что взяла небольшой тайм-аут, прежде чем снова приступит к экспериментам. По ее словам, дальше она намерена заниматься сексом со студентами и их родителями в Лондоне.

Как отмечает издание, дерзкие проделки Бонни дают студентам, родителям и мужчинам возможность переспать с молодой порнозвездой, которая создает контент, который прекрасно продается на такой платформе для взрослых как Brazzers.

При этом Бонни твердо верит в создание реалистического контента с настоящими ребятами, и все, что она просит в ответ, это позволить ей снять видео, чтобы она могла загрузить его на свой канал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Англии пара занялась на борту самолета сексом.




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Источник: https://www.dailystar.co.uk/real-life/model-mission-bonk-100s-uk-33791110
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