Порноактер Леон13 рассказал об интиме с певицей Анной Тринчер

После выхода клипа Анны Тринчер "Бар за баром", в котором снялся порноактер Леон13, среди поклонников появились слухи о возможной "химии" между певицей и актером. Бывшая жена Леона также рассказывала, что Анна якобы испытывала романтические чувства к Сергею.

Леон13

Недавно сам актер прокомментировал эти слухи, признавшись в интервью на ютуб-канале "Уролог Наумчук", что между ним и Тринчер действительно был роман, и у них были интимные отношения. Однако, по его словам, отношения продолжались недолго и закончились после ссоры. Леон подчеркнул, что они договорились не разглашать подробности своего романа, однако, по его утверждению, Тринчер нарушила эту договоренность.

"Для меня интим не измена, но когда вы договорились о молчании, а кто-то звонит жене и рассказывает все, это для меня измена. Мне это рассказала моя жена", – сказал Леон.

Актер рассказал, что познакомился с певицей из-за общего знакомого, который пригласил его принять участие в съемках клипа Анны. После этого они начали тесно общаться, обсуждая личные вопросы, в частности, ее развод.

Однако Анна, опасаясь, что слухи о ее причастности к распаду брака Леона с Кристиной Бычковой могут распространиться, решила прекратить их отношения во избежание дальнейших сплетен и недоразумений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что британка дала обещание, что переспит с как можно большим количеством первокурсников, и выполнила его. Она быстро побила собственные рекорды, переспав со 137 ребятами за первые семь дней. Британка только за один день переспала с 37 ребятами, в том числе с 23 за одну "сессию".



