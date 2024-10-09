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Стало известно, когда Майкл Джексон потерял целомудрие: в это трудно поверить

Жена Майкла Джексона раскрыла интимные подробности жизни с попмузыкантом

9 октября 2024, 19:01
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Ткачик Олеся

В посмертных мемуарах Лизы Мари Пресли раскрыты интимные детали жизни короля попмузыки Майкла Джексона, касающиеся их личных отношений. Известно, что они состояли в браке с 1994 по 1996 год.

Стало известно, когда Майкл Джексон потерял целомудрие: в это трудно поверить

Майкл Джексон

Майкл и Лиза Мари познакомились, когда были еще совсем молоды. Сначала Лиза Мари вышла замуж за Дэнни Кио, но их брак закончился после того, как Джексон признался ей в любви. Это произошло во время их поездки в Лас-Вегас, о чем пишет издание People.

В своих мемуарах Лиза Мари Пресли вспомнила слова Майкла: "Я не знаю, заметила ли ты это, но я полностью влюблен в тебя. Я хочу, чтобы мы поженились, и чтобы ты родила мне детей."

После этого они начали встречаться, и Джексон признался Лизе Мари, что до сих пор был девственником.

"Я думаю, что он целовался с Татум О'Нил и имел что-то с Брук Шилдсом – не физическое, кроме поцелуя. Он сказал, что Мадонна тоже пыталась переспать с ним, но ничего не произошло. Я была напугана, ведь не хотела совершить неправильное движение", — поделилась Лиза Мари в своих мемуарах.

Майкл Джексон и Лиза Мари Пресли поженились в мае 1994 года, когда ему было 35 лет. Они развелись в 1996 году.

Напомним, что Майкл Джексон ушел из жизни 25 июня 2009 года из-за остановки сердца, вызванной передозировкой медикаментов. Он скончался в возрасте 50 лет. Лиза Мари Пресли скончалась в январе прошлого года в возрасте 54 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 25-летняя британка Бонни Блу с начала 2024 года уже имела интимные отношения с 200 партнерами. Девушка снимается в фильмах для взрослых и параллельно продолжает искать свою любовь. В этом году белокурая красавица попала в заголовки мировых СМИ благодаря своим шокирующим поступкам, включая каникулы в Канкуне, где через три недели она имела интимные отношения со 122 студентами американских колледжей.




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Источник: https://people.com/lisa-marie-presley-book-says-michael-jackson-was-still-a-virgin-when-they-dated-8724710
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