Мужчины думают о сексе каждые 7 секунд: как появилась эта сенсационная цифра

Фраза о том, что мужчины думают о сексе каждые семь секунд, настолько прочно вошла в массовую культуру, что многие воспринимают её как научный факт. Если пересчитать эту цифру, получается более 8 тысяч сексуальных мыслей за 16 часов бодрствования. Однако подтверждающего исследования не существует.

Банан. Иллюстративное фото: Tumisu / Pixabay

Более того, популярный миф иногда связывают с исследованиями сексолога Альфреда Кинси, хотя его работы не давали оснований утверждать, что мужчина думает о сексе каждые семь секунд. Подобные заявления годами распространялись в популярных публикациях как якобы научная статистика.

В 2011 году исследователи Университета штата Огайо решили проверить распространённое представление экспериментально. В исследовании участвовали 283 студента. Часть из них в течение недели отмечала каждый случай, когда им в голову приходили мысли о сексе, еде или сне.

Результат оказался совсем не таким сенсационным. Молодые мужчины сообщали в среднем примерно о 19 сексуальных мыслях в день, тогда как у женщин этот показатель составлял около 10. При этом мужчины также чаще думали о еде и сне.

Исследователи подчёркивали и другую важную деталь: результаты сильно различались у отдельных участников. У мужчин количество сексуальных мыслей варьировалось от единичных случаев до сотен за день. Поэтому говорить о единой "норме" для всех мужчин некорректно.

Так откуда же взялись именно семь секунд? Точного первоисточника этой цифры исследователям установить не удалось. Она превратилась в своеобразный городской миф, который повторяли СМИ, книги и популярные материалы о мужской психологии.

Научные данные действительно показывают, что сексуальные мысли являются обычной частью человеческой жизни. Но утверждение о том, что мужчина думает о сексе каждые семь секунд, — не установленный научный факт, а многолетний миф.

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