Чоловіки думають про секс кожні 7 секунд: як з'явилася ця сенсаційна цифра

Фраза про те, що чоловіки думають про секс кожні сім секунд, настільки міцно увійшла до масової культури, що багато хто сприймає її як науковий факт. Якщо перерахувати цю цифру, виходить понад 8 тисяч сексуальних думок за 16 годин неспання. Проте підтверджувального дослідження немає.

Банан. Ілюстративне фото: Tumisu / Pixabay

Більше того, популярний міф іноді пов'язують із дослідженнями сексолога Альфреда Кінсі, хоча його роботи не давали підстав стверджувати, що чоловік думає про секс кожні сім секунд. Подібні заяви роками поширювалися в популярних публікаціях як наукова статистика.

У 2011 році дослідники Університету штату Огайо вирішили перевірити поширене уявлення експериментально. У дослідженні брали участь 283 студенти. Частина з них протягом тижня відзначала кожен випадок, коли їм на думку спадали думки про секс, їжу чи сон.

Результат виявився зовсім не таким сенсаційним. Молоді чоловіки повідомляли в середньому про 19 сексуальних думок на день, тоді як у жінок цей показник становив близько 10. При цьому чоловіки також частіше думали про їжу та сон.

Дослідники підкреслювали й іншу важливу деталь: результати відрізнялися в окремих учасників. У чоловіків кількість сексуальних думок варіювалася від поодиноких випадків до сотень на день. Тому говорити про єдину "норму" для всіх чоловіків некоректно.

То звідки взялися саме сім секунд? Точного першоджерела цієї цифри дослідникам встановити не вдалося. Вона перетворилася на своєрідний міський міф, який повторювали ЗМІ, книги та популярні матеріали про чоловічу психологію.

Наукові дані справді показують, що сексуальні думки є звичайною частиною людського життя. Але твердження про те, що чоловік думає про секс кожні сім секунд, — не встановлений науковий факт, а багаторічний міф.

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