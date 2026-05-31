Pornhub запускает новый сайт, ориентированный исключительно для женщин

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Платформа для взрослого контента Pornhub объявила о запуске нового сервиса под названием Pornhub Sapphic. Это отдельный сайт, ориентированный прежде всего на женщин, лесбийскую и небинарную аудиторию. Новый проект позиционируют как пространство, созданное "для женского взгляда".
Сайт Pornhub Sapphic для женщин, любящих женщин. Фото: magnific.com
В компании объясняют, что решение стало ответом на запросы пользователей, которые хотели видеть более персонализированный опыт просмотра контента без доминирования гетеросексуальной тематики и рекламы, ориентированной на мужчин.
По словам вице-президента Pornhub по вопросам бренда и сообщества Алекса Кекеси, новая платформа создавалась в сотрудничестве с авторами контента и представителями ЛГБТК+ сообщества.
Идея запуска Pornhub Sapphic основывается также на статистике платформы. По внутренним данным сервиса около трети ежедневных посетителей Pornhub составляют женщины. При этом одной из самых популярных категорий среди пользователей в последние годы оставался лесбийский контент.
Новый сайт стал второй обширной тематической платформой Pornhub после запуска Pornhub Gay, ориентированного на ЛГБТК+ аудиторию мужчин.
Название "Sapphic" (сапфический) происходит от имени древнегреческой поэтессы Сапфо и используется как общий термин для женщин и небинарных людей, испытывающих романтическое или сексуальное влечение к женщинам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какое порно смотрят женщины и мужчины. Названы самые популярные категории на Pornhub.
Также "Комментарии" писали, что эпоха Pornhub под угрозой. Искусственный интеллект обрушивает доходы гигантов порноиндустрии.