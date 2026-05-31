Pornhub запускает новый сайт, ориентированный исключительно для женщин

Платформа для взрослого контента Pornhub объявила о запуске нового сервиса под названием Pornhub Sapphic. Это отдельный сайт, ориентированный прежде всего на женщин, лесбийскую и небинарную аудиторию. Новый проект позиционируют как пространство, созданное "для женского взгляда".

Сайт Pornhub Sapphic для женщин, любящих женщин. Фото: magnific.com

В компании объясняют, что решение стало ответом на запросы пользователей, которые хотели видеть более персонализированный опыт просмотра контента без доминирования гетеросексуальной тематики и рекламы, ориентированной на мужчин.

По словам вице-президента Pornhub по вопросам бренда и сообщества Алекса Кекеси, новая платформа создавалась в сотрудничестве с авторами контента и представителями ЛГБТК+ сообщества.

"Pornhub Sapphic был создан в ответ на отзывы лесбиянок, квир-женщин и гетеросексуальных женщин, которые сказали нам, что хотят иметь опыт, созданный именно для них", – сказал Кекеси.

Идея запуска Pornhub Sapphic основывается также на статистике платформы. По внутренним данным сервиса около трети ежедневных посетителей Pornhub составляют женщины. При этом одной из самых популярных категорий среди пользователей в последние годы оставался лесбийский контент.

Новый сайт стал второй обширной тематической платформой Pornhub после запуска Pornhub Gay, ориентированного на ЛГБТК+ аудиторию мужчин.

Название "Sapphic" (сапфический) происходит от имени древнегреческой поэтессы Сапфо и используется как общий термин для женщин и небинарных людей, испытывающих романтическое или сексуальное влечение к женщинам.

