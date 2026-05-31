Pornhub запускає новий сайт, який орієнтований виключно для жінок

Платформа для дорослого контенту Pornhub оголосила про запуск нового сервісу під назвою Pornhub Sapphic. Це окремий сайт, який орієнтований насамперед на жінок, лесбійську та небінарну аудиторію. Новий проєкт позиціонують як простір, створений "для жіночого погляду".

Сайт Pornhub Sapphic для жінок, які люблять жінок. Фото: magnific.com

У компанії пояснюють, що рішення стало відповіддю на запити користувачок, які хотіли бачити більш персоналізований досвід перегляду контенту без домінування гетеросексуальної тематики та реклами, орієнтованої на чоловіків.

За словами віцепрезидента Pornhub з питань бренду та спільноти Алекса Кекесі, нова платформа створювалася у співпраці з авторами контенту та представниками ЛГБТК+ спільноти.

"Pornhub Sapphic було створено у відповідь на відгуки лесбіянок, квір-жінок та гетеросексуальних жінок, які сказали нам, що хочуть мати досвід, створений саме для них", – сказав Кекесі.

Ідея запуску Pornhub Sapphic базується також на статистиці платформи. За внутрішніми даними сервісу, близько третини щоденних відвідувачів Pornhub становлять жінки. При цьому однією з найпопулярніших категорій серед користувачок протягом останніх років залишався лесбійський контент.

Новий сайт став другою великою тематичною платформою Pornhub після запуску Pornhub Gay, орієнтованого на ЛГБТК+ аудиторію чоловіків.

Назва "Sapphic" (сапфічний) походить від імені давньогрецької поетеси Сапфо та використовується як загальний термін для жінок і небінарних людей, які відчувають романтичний або сексуальний потяг до жінок.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, яке порно дивляться жінки та чоловіки. Названо найпопулярніші категорії на Pornhub.

Також "Коментарі" писали, що епоха Pornhub під загрозою. Штучний інтелект обвалює прибутки гігантів порноіндустрії.